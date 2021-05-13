شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة الأخيرة.. محمد إمام يكتشف خيانة خاله حجاج عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى عرض ضمن الموسم الرمضانى، الكثير من الأحداث، حيث ذهب محامى الشيمى "محمد رياض" لملك "هنا الزاهد" وأعطاها فلاشة كان أبوها قد أوصاه بذلك قبل موته، وتفتح الفلاشة لتجد فيديو له يحثها على ضروره توزيع الميراث على إخوتها، وأن تعطى لكل صاحب حق حقه، وأكد لهم أنه لم يقتل ماهر أخوه وأن مصدر الشر هو نصر "حجاج عبد العظيم" خال النمر.

يذهب خالد وملك لنصر كى يأخذوا حق أبوهم وكان نصر يتحدث للنمر فى الهاتف ويترجاه أن يسامحه، وعندما طرق الباب قال له النمر أن يهرب ولكن قام خالد بقتله وتوعد النمر لملك أنه سيأخذ حق خاله، وكان نصر قد كشف للنمر أن شمس هى من أوقدت النار فى بيت ماهر رضوان، وأنها سبب كل ما حدث كما كشف له عن مكان الماسة، تذهب فريدة لملك وتقول لها إن حسن يريد الرجوع لها وتطردها ملك من المحل.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.