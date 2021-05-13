شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم النجمة درة عن مسلسل بين السما والأرض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجمة التونسية درة عن مشاركتها في مسلسل "بين السما والأرض"، وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وتحدثت النجمة التونسية درة خلال ندوة فنية ولقاء تليفزيونى أجراه الزميل والمذيع على الكشوطى، عن كواليس تحضيرها لشخصية "علا" التي قدمتها في مسلسل "بين السما والأرض"، وكيف نجحت في أدائها التمثيلى خلاله، خاصة أنها ارتدت الحجاب خلال هذه التجربة والتي لم تكن الأولى ولكنها كانت مختلفة، وتحدثت أيضا عن كواليس العمل مع النجم هانى سلامة، خاصة أن مسلسل "بين السما والأرض"، يعد التعاون الثالث بعد فيلم "الأولة فى الغرام" ومسلسل "نصيبى وقسمتك".

كما تطرقت النجمة التونسية درة للحديث عن مقياس النجاح بالنسبة لها، وهل المعيار هو التريند كما يعتمد عليه الكثير من الفنانين، وكشفت عن سر أناقتها التي تظهر بها سواء في أعمالها الفنية أو على السجادة الحمراء في المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية، كما كشفت عن التغييرات التي طرأت عليها بعد الزواج، وهل يتدخل زوجها في اختيارها لأدوارها؟، وأسباب قلة أعمالها خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد زواجها.

وحقق مسلسل "بين السما والأرض" نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من الشهر الكريم، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.

وكان أكثر الأشياء اللافتة للنظر من بداية المسلسل، هى الكيمياء الفنية التى تجمع بين النجم هانى سلامة والفنانة درة، والتى دائما ما تؤدى إلى خروج أى عمل يجمعهما إلى النور بطريقة مختلفة وناجحة، وظهر ذلك من خلال أحداث المسلسل بصورة واضحة، والذى يظهرا فيه كزوجان، ولم تكن هذه أول أعمالهما معا فقد جمعهما عدة أعمال من قبل، وهم:

مسلسل "بين السما والأرض" يُعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.



الخليج 365 يكرم النجمة درة



الخليج 365 يكرم النجمة درة (1)



الخليج 365 يكرم النجمة درة (2)



الخليج 365 يكرم النجمة درة (3)



الخليج 365 يكرم النجمة درة (4)



الخليج 365 يكرم النجمة درة (5)