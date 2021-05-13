شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 30.. القبض على ريكاردو بعد إحباط خطط جهازه ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 30 من مسلسل هجمة مرتدة في إثارتها، والمذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 11.30 مساء، حيث شهدت قبض المخابرات المصرية على ريكاردو ضابطا في جهة معادية لمصر، بعدما تم إحباط كافة مخططاته هو وجهازه، بداية من إحباط محاولة دخول سفينة مسلحة لقناة السويس، بالإضافة إلى تفجير بمؤتمر للقوى السياسية، والقبض على مجموعة إرهابية في سيناء، ثم تمت مبادلة ريكاردو بأكثر من مصري، بالإضافة إلى عمار المقدسى "أحمد صلاح حسنى"، تم تبادلهم على خليج العقبلة في ديسمبر من عام 2011.



الحلقة 30 هجمة مرتدة



القبض على ريكاردو



القبض على ريكاردو

وكانت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل "هجمة مرتدة" بدأت بإثارة كبيرة، حيث علمت المخابرات المصرية عن طريق سيف العربى "أحمد عز" بأن هناك خطة لدى جهة معادية لمصر بتفجير مؤتمر تتواجد فيه أطراف القوى السياسية المختلفة، في مارس من 2011، وهو الأمر الذى عرفوه بعدما اكتشفوا ان مايكل الذى يتواجد داخل المؤتمر بحجة عمله مع مركز الجبرتى هو في الأساس يزرع قنابل.



الحلقة الأخيرة هجمة مرتدة

واستمرت الحلقة في إثارتها بعدما شهدت سير أحمد عز "سيف العربى" وراء مايكل وإصابة سيف، أثناء إحباط محاولة تفجير القنبلة التى زرعها مايكل، وكاد يضغط على هاتفه من أجل تفجيرها، إلا أن سيف العربى تصدى له، وذلك بعد استماعه له عن طريق الهاتف وهو يتشاجر مع دينا أبو زيد "هند صبرى".

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.