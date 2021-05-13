شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 30.. سيف العربى يحبط محاولة تفجير مؤتمر للقوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل "هجمة مرتدة" بإثارة كبيرة، حيث علمت المخابرات المصرية عن طريق سيف العربى "أحمد عز" أن هناك خطة لدى جهة معادية لمصر بتفجير مؤتمر تتواجد فيه أطراف القوى السياسية المختلفة، في مارس من 2011، وهو الأمر الذى عرفوه بعدما اكتشفوا أن مايكل الذى يتواجد داخل المؤتمر بحجة عمله مع مركز الجبرتى هو في الأساس يزرع قنابل.



احمد عز بمسلسل هجمة مرتدة

واستمرت الحلقة في إثارتها بعدما شهدت سير أحمد عز "سيف العربى" وراء مايكل وإصابة سيف، أثناء إحباط محاولة تفجير القنبلة التى زرعها مايكل، وكاد يضغط على هاتفه من أجل تفجيرها، إلا أن سيف العربى تصدى له، وذلك بعد استماعه له عن طريق الهاتف وهو يتشاجر مع دينا أبو زيد "هند صبرى".



نضال الشافعى هجمة مرتدة

كما شهدت الحلقة أيضاً هجوم رجال القوات المصرية على عناصر في شمال سيناء كانت يعملوا لصالح جهة معادية لمصر، وكانوا يرتبون لأمر جلل بالتعاون مع سفينة حربية تدخل قناة السويس.



رفعت المسيرى وكمال أبو رية

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.