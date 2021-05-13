أحمد حلمي يوجه رسالة لوالد الطفلة الشهيدة الذي جسد دوره في"الاختيار ٢".

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد حلمي، على توجيه رسالة لوالد الطفلة التي استشهدت نتيجة عملية إرهابية، وجسد "حلمي" دوره في الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار 2" وظهر خلاله كضيف شرف.

ونشر "حلمي" الصورة الحقيقية لوالد الطفلة قبل لحظة الإنفجار عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏دي الصورة الحقيقة للأستاذ محمد وهو شايل بنته علي إيده قبل ما يحصل الإنفجار وتروح غدر .. حق بنتك رجعلك يا أستاذ محمد وربنا يصبرك".

وجسد "حلمي" شخصية والد طفلة استشهدت ضمن عملية إرهابية قام بها تكفيريين، بينما ظهر أحمد عز ومحمد رجب كضباط بالمخابرات العامة المصرية.

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطول