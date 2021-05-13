خاص.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير سمير غانم، أن حالته الصحية لم تشهد أي جديد في الوقت الحالي.

المصدر قال لـ"الخليج 365" إن الكوميديان الكبير لازال متواجدًا بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وحالته كما هي لم تشهد أي تطورًا.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما"