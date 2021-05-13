شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة الأخيرة تستعرض لقاءات تسجيلة عن أحداث حلقات المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "الاختيار 2" الذى يتم عرضه على قناة ON، والتى تحمل اسم "الحلقة التسجيلية"، بعض من اللقاءات الحقيقة مع أسر الشهداء الذين تم تناول بطولاتهم فى العمل على مدار الحلقات الماضية، حيث عرض لقاء مع زوجة الرائد الشهيد محمد مبروك، وروت بعض الأحداث معها قبل استشهاده، وكذلك عرض فيديوهات حقيقة من لقاءات بعض التكفيريين الذين تم القبض عليهم.



رشا زوجة الشهيد محمد مبروك

كما تم عرض لقاء مع تكفيرى يدعى صقر الذى روى تفاصيل تدريبهم على السلاح والمتفجرات، وكذلك حكى عن تفاصيل عملية استهداف الرئيس في مطار القاهرة، وتدعيم هذه المعلومات بفيديوهات وصور حقيقية، وتم عرض تناول وسائل الإعلام لاستشهاد والتحقيقات في اغتيال محمد مبروك، وعرض كذلك فيديوهات حقيقية لعملية عرب شركس في القليوبية ولقاء مع عمدة القرية.



عملية عرب شركس

كما تناولت الحلقة عملية التفجير الذي كان أمام قسم الطالبية بالهرم ونفذه التكفيرى همام عطية، إضافة إلى عملية الوحات وفيديو من لقاء التكفيرى الأجنبي الذى تم القبض عليه في رد الطيران على مأمورية الواحات، وكذلك استهشاد النقيب محمد وحيد حبشى، وتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، ثم ينتقل المشهد بتاريخ اليوم 12 مايو 2021 الموافق 30 رمضان 1442، على أنغام أغنية "يا ليلة العيد أنستينا"، ويتواجد زكريا في سيارته بصحبة يوسف يستهدفون عنصراً إرهابياً، وتنتهى الحلقة مع عرض صور الشهداء الذين تم تناول بطولاتهم في العمل.



الاختيار 2 الحلقة الاخيرة

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الارهابى همام عطية



الخائن محمد عويس



الشهيد محمد مبروك



تفجير امام قسم الطالبية



جندى من مامورية الواحات