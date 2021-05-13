شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 30.. نيللى كريم تفتح مطعم فى الغردقة وتعود لمحمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة شهدتها الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل ضد الكسر للنجمة نيللى كريم، حيث افتتحت مطعما جديدا فى مدينة الغردقة، ودعت فيه كل المقربين منها، كما دعا بيومى فؤاد - الدكتور نبيل، محمد فراج - كريم طليقها ليكون لديه فرصة ليتكلم معها ويصلح بينهما، وبالفعل سافر كريم - محمد فراج ومعه شقيقه.

وحاول كريم التقرب من سلمى - نيللى كريم وأكد لها أنه لن يستطيع العيش بدونها، ويحذها ويطلب منها فرصة أخرى ووافقت سلمى وعادت له.

وتوالت الأحداث بمقابلة تارا عماد - ملك شقيقة سلمى مصطفى - حمزة العيلى فى سوبر ماركت هى تعمل فيه، وحاولت أن تعتذر له إلا أنه أكد لها أن موضوعها انتهى ولن يعود فى قراره وأنه مسامح فى حقه، وفوجئت بفتاة تناديه بحبيبى ويبدو أنها زوجته وشعرت وقتها ملك بالندم الشديد عما كانت تفعله بحق مصطفى.

وقرر الثنائى إياد - لؤى عمران، ونادين - لقاء الخميسي أن يسافرا خارج مصر ليبدآ حياة جديدة وهم سعداء.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية "سلمى"، صانعة محتوى خاص بالطبخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشكلات بشكل دائم، وتحاول دائمًا أن تبعده عن عادته السيئة، فتدور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

مسلسل " ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.



ضد الكسر الحلقة الأخيرة



ضد الكسر الحلقة الأخيرة



ضد الكسر الحلقة الأخيرة



ضد الكسر الحلقة الأخيرة



ضد الكسر الحلقة الأخيرة



ضد الكسر الحلقة الأخيرة