شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة الأخيرة.. القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "الاختيار 2" الذى يتم عرضه على قناة ON، والتى تحمل اسم "الحلقة التسجيلية"، بوصول معلومات إلى الجهات الأمنية بتواجد القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت، في إحدى شقق التجمع الخامس، وتم الوصول إلى مسئول التأمين الخاص به، ويتم التحرك على الفور ويتم الإعلان عن القبض على محمود عزت.



الاختيار 2 الحلقة 30

وفى نفس الوقت يقبض زكريا "كريم عبد العزيز" على التكفيرى هشام ويحمل اسم حركى مؤمن "محمد كيلانى" والتحفظ على سلاح معه وبعض الكتب المتطرفة، ويحقق زكريا معه ويعترف بأن التمويل انتهى من الجماعة بعد القبض على محمود عزت، ويؤكد مؤمن أنه غير نادم لشعوره أنه كان سيدخل التاريخ، ويهدد مؤمن بأنهم يصرون على موقفهم.



الاختيار 2 الحلقة 30

تعرض الحلقة فيديوهات من التحقيقات الحقيقة مع التكفيرى صقر الذى كان ضمن عملية استهداف رئيس الجمهورية في مطار القاهرة، حيث روى تفاصيل العملية، مع عرض تصوير حقيقي لملاحقة الشرطة لهم واستشهاد الرائد ماجد عبد الرازق، ثم عرض تصوير حقيقى من جنازة الشهيد ماجد عبد الرازق، إضافة إلى عرض مشاهد من احتفال الرئيس بعيد الشرطة الـ 68 مع تكريم أبطال الاختيار الجزء الأول.



الاختيار 2 الحلقة الاخيرة

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار 2 الحلقة الاخيرة