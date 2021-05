بالفيديو والكلمات.. محمد رمضان يغني بالإنجليزية في "فيرساتشي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الفنان المصري محمد رمضان، أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في آخر أيام شهر رمضان.

وكان "رمضان" روج للأغنية عبر حسابه على أنستقرام، ونشر عبر خاصية ستوري: "انتظروا الليلة أغنية فيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية بـ يوتيوب".

وأشار إلى أن "كامل الأرباح تذهب إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، ووجه التهنئة لجمهوره في الوطن العربي بمناسبة حلول عيد الفطر.

وبعد ساعات من إعلانه، طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة، عبر منصته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة خلال وقت قليلة.

وشارك محمد رمضان في الماراثون الرمضاني بمسلسل "موسى"، وشاركه سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وظهر محمد رمضان في الأغنية مع الممثلة الهندية أورفاشي روتيلا، وتحدث في الأغنية التي كتبها ولحنها فرغلي بلاكس عن معالم ثرائه وحياة الشهرة.

وقدم رمضان مقطعا باللغة الإنجليزية، تحدث فيه عن صرف الأموال وممارسة الرياضة ثم الاحتفال.





وتقول كلمات الأغنية:

طقطق .. كل اللي جاي فوق طاقتك

مع المزيكا اتحرك

محدش هنا هيروح

ارفع إيدك فوق وصوت

بيبي أنا ميجا ستار

بعوم عكس التيار

قلبي أبيض باسبوري أسود

مش بفتش في المطار

في البنك بيسألوا .. من أين لك هذا؟

مبردش عليهم.. غلاسة بغلاسة

ورق كتير هات أساتك ودباسة

بيسمعني بنات صواريخ

شكلي هعمل بيزنس مع ناسا

في السما بخمس بالأباتشي

القمه مكاني ومش همشي

شغل شغل مبنامشي مبنامشي

كل هدومي فيرساتشي

VIP

مش فاكر آخر مرة استعملت الـ ID

بنلف العالم.. International IP

فرعون وساب حضارة تعيش بعديه سنين

ده مجرد واحد في المية لسه الطريق طويل

Spend money.. Make it rain

Work out till we feel the pain

Then we Party.. We don't care

Every day.. Re-do the same like

في السما بخمس بالأباتشي

القمه مكاني ومش همشي

شغل شغل مبنامشي مبنامشي

كل هدومي Versace Versace