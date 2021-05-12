شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى يعلن عن الاستعداد لـ"الاختيار 3" للعرض فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، عن عمل جزء ثالث من مسلسل الاختيار، استعدادا لعرضه فى رمضان 2022.

وقال تامر مرسى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "إلى اللقاء فى الاختيار 3 رمضان 2022 إن شاء الله".



تامر مرسى

مسلسل الاختيار 2 من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والعمل من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، ، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.

"الاختيار 2" الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من سلسلة الاختيار التي بدأت العام الماضي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.