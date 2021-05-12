شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة الأخيرة.. منى زكى تنجح فى إعادة ابنها من مؤنس قبل ركوبه الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى عرض على قناة Dmc، بمشهد أخذ "مؤنس" محمد فراج لـ "إبراهيم" ابن "هنا" منى زكى و"حازم" محمد ممدوح، وذهب للمطار في محاولة لأخذه معه لأمريكا، وبمجرد خروج "هنا و"حازم" من قسم الشرطة وعلمهما بالأمر حاولت "هنا" الاتصال بالسائق الخاص بمؤنس ومعرفة آخر مكان وصلته فيه وأخبرها بأنه قام بتوصيله إلى الفندق.

واتصل "مؤنس" محمد فراج بزوجته "سارة" آلاء سنان، واعتذر لها عما بدر منه الفترة الماضية واعترف لها بخطأه وأنه منافق، ولكنه أخبرها أنه يحبها ويعلم بأنها تحبه أيضا، وأخبرها بأنه يحضر لها مفاجأة كبيرة، وحاولت معرفتها ولكنه أخبرها بأنه ستعلم عندما يصل لها في أمريكا.

وبمجرد وصول "مؤنس" للمطار أغلق هاتفه حتى لا يصل له أحدا، فيما ذهبت "هنا" و"حازم"، إلى الفندق وعلما من هناك أنه غادر الفندق وذهب إلى مطار، واستقلا تاكسى للحاق به، وبعد وصولهما منعهما أحد أفراد الشرطة من الدخول للمكان المخصص للسفر، وجاء في بال هنا فكرة بأن تقوم بحجز تذكرة لأى بلد من أجل دخول المكان المخصص للسفر واللحاق بمؤنس قبل ركوبه الطائرة، وبالفعل نجحت "هنا" في ذلك واستطاعت أن تصل إلى "مؤنس".

ورفض في البداية "مؤنس" أن يعطيها الطفل وأخبرها بأنه أخذه لأنه جزء منها، وأنه الأمل الوحيد أن تعود له في يوم ما، وحاولت أن ترضيه ببعض الكلمات الرومانسية حتى يعطيها ابنها ولكنها لم تفلح، خاصة أنه اكتشف بأن "حازم" معها على الموبايل ويسمع كل شيء بنفس الوقت، وأخبرها بأن "إبراهيم" سينساها، وأخبرته بأن الشىء الوحيد الذى لن ينساه هو والدته، وأنه عندما يكبر ويعلم أنك السبب في بعده عنى سيكرهك، ليبكى ويؤكد كلامها بعد أن تذكر نفس الموقف مع والدته، وتركه لها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الأخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الأخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الأخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الأخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الأخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الأخيرة