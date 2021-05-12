شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة من مسلسل نجيب زاهى زركش.. مسعد يعترف بحبه لأبيه "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 30 اعتراف مسعد – رامز أمير بحبه لوالده نجيب زاهي زركش – يحيي الفخراني، وذلك بعدما أوهموه بأن زركش يحتضر، حيث ذهب مسعد له مهرولا، ليتعرف له بحبه ويعترف بأبوته له.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل نجيب زاهي زركش قيام مسعد بكتابة كتاب جديد بعنوان الأب، يروي فيه قصة اكتشافه لأبيه بعد كل هذا العمر، فيما طلب يد نانسي – رنا رئيس ليتزوجها.

وكانت أحداث مسلسل نجيب زاهى زركش شهدت قيام محمد محمود – طريف بالذهاب إلي منزل أنوشكا – شيرين وهو مخمور والتعبير لها عن حبه وأنه يريد الزواج منها، وهو ما قابلته بغضب شديد دفعها لرفع السلاح في وجه وإطلاق عيار ناري عليه لكنه لم يصبه.

وشهد مسلسل نجيب زاهى زركش قيام سعيد - إسلام إبراهيم بإعادة المليون جنيه الذي كان حصل عليهم من نجيب زاهي زركش – يحيي الفخراني، حيث قام بتشغيل المبلغ وربح أموال كثيرة وذهب إلي قصر زركش لإعادة المليون جنيه إلا أن زركش رفض وقام بمشاركته في مشروعه وطلب منه أن يعيش معه في القصر.

مسلسل نجيب زاهى زركش للنجم الكبير يحيى الفخرانى ُعرض على شاشة dmc فى الساعة 900 مساء، وهو من بطولة كل من يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.