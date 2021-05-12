شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة.. يوسف الشريف يقضى على الفيروس بالفورمالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوفيد 25، للنجم يوسف الشريف والذى عرض ضمن الموسم الرمضانى، بمواجهة سيف "إدوارد" لأخته علياء "رحاب عرفة" عن سبب ادعائها أنهم مصابون بالفيروس، فبدأت تهاجمه وتهاجم كل الموجودين بأعمالهم السيئة، ويعرف ياسين "يوسف الشريف" أنها هى من كانت ترسل له الرسائل على الصفحة الخاصة به، وتواجهه بكسرته لها عندما أخبرته بحبها له.

ومن خلال حديث علياء يكتشف ياسين "يوسف الشريف" أن ابنه على لم يمت بكورونا كما ادعوا ولم تنتقل العدوى له عن طريقه، كما عرف أن المريض الذى توفى وطرد من المستشفى بسببه كان بسبب سيف أيضا، وتشاجر سيف مع ياسين وانتهت بأن القطار خرج عن السيطرة وانقلب.

فيما أسفر حادث انقلاب القطار عن مقتل سيف "إدوارد" وعندما استرجع ياسين ما حدث توصل إلى أن الحالات المصابة كانت تبعد عن أشخاص بعينهم، وبربط الخيوط توصل أن مادة الفورمالين تجعل المصابين ينفرون من الأشخاص، فقام بأخذ علبة كريم من أحد الموجودين ووضعها على جسده وسار فى وسط المصابين ولم يلمسه أحد مما دفعه لوضع على جسد الآخرين كريم بالفورمالين، واستطاعوا أن يعبروا دون أن يلمسهم أحد، وقام بعمل فيديوهات تكشف للناس أن الفورمالين هو الحل، وبدأت جميع البلاد تستخدمه واشتهر دكتور ياسين فى كل دول العالم بأنه المنقذ من كوفيد 25.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.