شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى مدرسة سينمائية ومشوار حافل جعلها قناصة التكريمات والجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكريم جديد على موعد مع نجمة الجماهير النجمة الكبيرة نادية الجندى، حيث إنها تستعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية، وبالتحديد لـ دبى لتتسلم تكريمها من مهرجان أوسكار العرب يوم الأربعاء المقبل 19 مايو، والذى يقام تحت رعاية الاتحاد العربى للثقافة.

وكان قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال قد كرم النجمة الكبيرة نادية الجندى في شهر رمضان الجارى، احتفالاً بذكرى نصر العاشر من رمضان.

وتعد نجمة الجماهير نادية الجندى واحدة من نجمات الوطن العربى اللاتى نجحن في تأسيس مدرسة سينمائية وتليفزيونية خاصة بها، جعلتها قناصة للتكريمات والجوائز، فتكاد تكون واحدة من عدد محدود للغاية في تاريخ السينما المصرية اللاتى نافسن بقوة على الإيرادات في شباك التذاكر على مدار سنوات عديدة، عقب توليها البطولة المطلقة قى عشرات الأعمال السينمائية، وكانت صاحبة الفضل في تقديم العديد من كبار النجوم في أفلامها مثل العملاق الراحل أحمد زكى والنجمين الكبيرين الراحلين محمود عبد العزيز ومحمود ياسين وغيرهم من الأجيال التى أعقبت هذا الجيل مثل النجم ياسر جلال وغيره.

وعلى مدار دورات كثيرة لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى ولمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط وغيرهما من كبرى المهرجانات العربية والدولية، كان للنجمة الكبيرة نادية الجندى نصيبا من جوائز هذه المهرجانات من خلال المشاركة بأفلامها، أو تكريمها على أعمالها المتميزة التي جعلتها نجمة شباك التذاكر بلا منافس.