شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة الأخيرة.. عساف يقتل بكرى وغفران يعترف بقتله والد جليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يعرض على قناة ON، بحسرة نجاة "فردوس عبد الحميد" على مقتل ابنها علي الغريب "دياب"، وانهيار أخته جليلة "مى عمر" وكذلك العمدة حسيب "إدوارد"، وزملاء "علي" في المركز أثناء إلقاء نظرة أخيرة على جثته في ثلاجة الموتى، وتتوعد جليلة بالانتقام من قتلة أبنائها وأخوها.



مسلسل نسل الأغراب الحلقة 30

يذهب عساف "أحمد السقا" إلى غجر زلط ويقابل بكرى "عماد زيادة"، ويخبره بأنه جاء ليقتله وسط ناسه وأهله، ويدخل الثنائي في عركة كبيرة أمام الغجر ويضربه عساف ثم يخرج مسدسه ويقتله، وسط فرحة كبيرة من أهله الغجر، خاصة أنهم كانوا غاضبون من تصرفاته، ثم يقتل والد بكرى كذلك بضحكة كبيرة أمام الغجر.



مسلسل نسل الأغراب

تذهب جليلة إلى سرايا عساف ومعها البندقية، ولكنها لم تجده، وتترك له رسالة بأن جليلة الغريب ستعود ولن تترك ثأرها أو ثأر أبنائها، ثم تذهب إلى سرايا غفران وترفع عليه البندقية، وتسأله كيف استطاع قتل حمزة "أحمد مالك" وهو الذى تربى في حضنه وقال له أبوى، ويخبرها غفران بأن لها عنده أكثر من ثأر فهو من قتل لها ابنها حمزة وكذلك أخيها "علي".



مسلسل نسل الأغراب الحلقة الاخيرة

يصدمها غفران أيضاً بأنه هو الذى قتل والدها عتمان الغريب، وأنها نامت 20 سنة في فرشة من قتل والدها وأنجبت منه وأحبته، ثم تدخل شامية وتدفع جليلة لتسقط البندقية ويرفعها غفران في وجهها ولكن والدته تمنعه وتأمر كفاية وتترك جليلة تغادر السرايا.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 30



مسلسل نسل الاغراب الحلقة الاخيرة



نس الاغراب الحلقة 30



نسل الاغراب الحلقة الاخيرة