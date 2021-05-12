شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يشارك صورة حقيقية لبطل شخصيته فى الاختيار 2: حق بنتك رجعلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد حلمي صورة حقيقية من شخصية الرجل الذي يدعى الأستاذ محمد، وفقد ابنته في إحدى العمليات الإرهابية، وجسد "حلمي" دوره في مسلسل الاختيار 2، ونشر أحمد حلمى الصورة على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "دي الصورة الحقيقية للأستاذ محمد وهو شايل بنته على إيده قبل ما يحصل الانفجار وتروح غدر.. حق بنتك رجعلك يا أستاذ محمد وربنا يصبرك".



احمد حلمى على انستجرام

وظهر النجم أحمد حلمى فى دور رجل بسيط يدعى الأستاذ محمد، ويبدو عليه الحزن الشديد ويقابل زكريا، الذى يخبره بأنه أتى بحق ابنته من الذين وضعوا العبوات المتفجرة فى الطريق، ويدور بينهما حديث خلال الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، عن البنات ووجودهن فى البيت وتربيتهن، ويتعاطف معه زكريا ويعده بأن من فعل ذلك سيدفع الثمن غاليا جداً، ويعطى له الأستاذ محمد صورة ابنته الطفلة التى قتلت.

كما شهدت الحلقة ظهور عدد آخر من النجوم كضيوف شرف وهم، النجم أحمد عز، والنجم محمد رجب والفنان أشرف زكى وكذلك الفنان نضال نجم، بأدوار قيادات أمنية تمت الاستعانة بهم فى عملية إرهابية كبيرة تستهدف الجمهور المصرى فى مباراة المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية، حيث يتواجدون فى مبنى المخابرات العامة مع فريق مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الوطنى، لمعرفة معلومات عن العملية ومحاولة إحباطها.

وكشفت الحلقة عن نجاح الأجهزة الأمنية إحباط أكبر عملية إرهابية استهدفت مباراة كرة القدم للمنتخب المصرى فى بطولة الأمم الأفريقية باستاد القاهرة الدولى، وذلك من خلال تفجير الاستاد باستخدام طائرات درون تم تجهيزها لحمل المواد المتفجرة.