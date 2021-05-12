شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يستعيد ذكرياته بصور نادرة مع والديه الراحلين: نبض قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد خالد صالح مجموعة من الصور له مع والدته ووالده الراحلين، على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، ووجه رسالة يعبر فيها عن اعتزازه بوالديه الراحلين قائلا: "أمي حبيبتي صديقتي رفيقتي ملاذي وعزتي وفخري وستري وغطائي، نبض قلبي، كل ما هو جميل في هو إنتي وأبي، هدية أبويا وربنا ليا".



أحمد خالد صالح على إنستجرام

ودعا الفنان أحمد خالد صالح لوالديهما الراحلين في نهاية رمضان، قائلا: "اللهم بحق عزتك وجلالك وسلطانك وملكك اللهم بحق حبك لنبيك الحبيب صلي الله عليه وسلم اللهم بحق القرآن وكل حرف فيه اللهم بحق كلماتك التى لا تنفذ وقدرتك التي لا منازع لها اللهم بحق شهرك الكريم وملكك العظيم أن تغفر لأمي وأبي وترحمهما كما ربياني صغيراً، اللهم اعفُ عنهم وأنر قبورهم واجعلهم من المستبشرين بلقاء نبيك الحبيب ورؤية وجهك الكريم، اللهم رقيهم درجات وارفعهم مراتب واجعل قبورهم نوراً من نورك اللهم مد في بصرهم حتى يروا مقاعدهم من الجنة اللهم غسلهم بالماء و الثلج و البرد اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقي الثوب الابيض من الدنس".



يحتضن والدته



أحمد خالد صالح يقبل يد والدته

وتابع: "اللهم اكتبهم من المعتوقين و اكتب اللهم لهم الحسني و الزيادة و رفقي الانبياء و الصالحين و ظلك يوم لا ظل الا ظلك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لأمواتنا اجمعين و لا تحرمنا آجرهم و لا تفتنا بعدهم و اجمعنا بهم يوم اللقاء و صلي الله و سلم علي الحبيب محمد صلي الله عليه و سلم".



أحمد خالد صالح ووالدته



أحمد خالد صالح ووالده

ووجه أحمد خالد صالح التهنئة بمناسبة عيد الفطر والتضامن مع الفلسطينيين: "تقبل اللهم منا ومنكم الصيام والقيام وكتبنا وأهلنا وأحبابنا من المعتوقين المتقبل منهم يا رب وأعاد علينا الشهر الكريم على خير إن شاء الله ونصر اللهم إخواننا في فلسطين واجعل اللهم عيدهم عيداً بنصرك يا رب".