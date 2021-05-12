شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة السهل الممتنع.. هكذا وصف صناع الدراما والجمهور ماجدة زكى فى "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد قوى وعودة حميدة للنجمة ماجدة زكى بمنافستها خلال سباق دراما رمضان بمسلسل "هجمة مرتدة"، بمشاركة النجوم أحمد عز وهند صبرى وصلاح عبد الله، فهى واحدة من النجمات اللاتى ينتظرها الجمهور في رمضان، حيث إنها صاحبة مشوار طويل حافل بالمنافسات القوية والأدوار المتميزة في دراما رمضان، وسبق ونافست بقوة في مسلسلات مثل "عائلة الحاج متولى" و"العطار والسبع بنات"، مع النجم الراحل نور الشريف، و"عباس الأبيض في اليوم الأسود" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، و"كريمة كريمة"، و"كيد الحموات"، فمن خلال هذه الأعمال وغيرها كونت ماجدة زكى جمهورا عريضا بمصر والدول العربية، أصبح ينتظر إطلالتها فى الدراما المصرية سواء في شهر رمضان أو خارجه.

وقد كان آخر موسم رمضانى للنجمة ماجدة زكى عام 2017 بمسلسل "اللهم إنى صايم"، باستثناء منافستها منذ عدة أشهر بمسلسل "قوت القلوب"، بجزأيه للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، والمؤلف محمد الحناوى، والذى عُرض بعيدا عن موسم رمضان.

وعقب مشاركتها هذا الموسم بمسلسل "هجمة مرتدة"، والذى أعادها للمنافسة الرمضانية عقب غيابها عن هذا الموسم عدة سنوات، تلقت النجمة ماجدة زكى العديد من الإشادات القوية من قبل صناع الدراما التليفزيونية وكذلك المسرح وجمهور السوشيال ميديا.

وكتب السيناريست أيمن سلامة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "في مسلسل هجمة مرتدة تعطى ماجدة زكى درسا في الأداء التمثيلى، ليت الممثلات الشابات يتعملن".

وكتب المسرحى عصام الشويخ، مدير فرقة الساحة التابعة للبيت الفني للمسرح، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "ماجدة زكى من الممثلات القلائل أصحاب مدرسة السهل الممتنع، وصاحبة أدوار مختلفة وبصمة مميزة تحياتى لهذه السيدة البارعة".

وانهالت أيضا الإشادات من الجمهور، حيث جاءت إحدى الإشادات: "هي ماجدة زكى فنانة قديرة من زمان بس إمبارح في هجمة مرتدة شوفتها بعين مختلفة، ورغم إنها بتمثل من زمان بس حسيت كأنى بشوفها بشكل مختلف تماما عن قبل كدة".



