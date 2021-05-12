شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة الأخيرة.. سيد رجب يعترف بزراعة الأفيون وينقذ هنا وحازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمشهد وجود "هنا" منى زكى في الزنزانة في اتهامها هي وطليقها "حازم" محمد ممدوح بتهمة زراعة الأفيون، بالإضافة إلى "بدر" سيد رجب، واصطحبتهم الشرطة للنيابة لسماع أقوالهم فيما منسوب إليهم.

وواجهت النيابة "هنا" منى زكى و"محمد ممدوح" باتهامهما في زراعة الأفيون بغرض الاتجار فيه، وأخبرته "هنا" بأن علميا النحل لا يمكن أن يرعى من الأفيون ويستخلص المادة نفسها بل يمكنه أن يرعى من الزهرة فقط، وسألهم النيابة عن سبب حرق "بدر" للمنحل القديم الخاص بهم وأخبروه بأنهم لا يعلمون ذلك.

فيما حضر "بدر" سيد رجب للنيابة وواجهته بتهمة زراعة الأفيون بغرض الاتجار فيه، وأكد كلام النيابة بأنه صحيح ولكن ليس بغرض الاتجار ولا التعاطى ولكنه قام بزرعة من أجل السيدة التي كان يحبها وتوفيت، وسألته النيابة هل كانت تتعاطاه وأخبره أنها لم ترض، كما سألته النيابة عن "حازم" و"هنا" و"شامبا" هل ساعدوه في زراعته، وأنكر ذلك، وأوضع للنيابة بأنهم لا يعرفون شيئا، وعند سؤاله عن برطمان العسل الموجود به مادة "الأفيون" أخبرهم بأنه هو من قام بوضعه من أجل تجربة شيء.

كما أنقذ "بدر" سيد رجب، "حازم" محمد ممدوح من تهمة قتل "شاهين"، بعد أن سألته النيابة عن مكان "شاهين"، ليخبره بانه قام بطرده، وأقفلت النيابة المحضر بحبس "بدر" 4 أيام على ذمة التحقيق، واخلاء سبيل "حازم" و"هنا" و"شامبا" بكفالة 20 ألف جنيه.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة