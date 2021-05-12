هكذا هنأت إليسا جمهورها بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة جمهورها ومحبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "‏صحيح هذه السنة عيد الفطر عم بيحل عليا ووقع دم شهداء غاليين بالأرض المقدسة، بس نتمنى ونصلي لهذه الشهادة تزهر حب وأمل لسلام بلداننا العربية.. عيد فطر سعيد وكل عام وأنتم بخير".

ومن ناحية أخرى، أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية جديدة بعنوان "يا عم سلامتك"، منذ أيام، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي إهداء إلى مستشفى سرطان الأطفال، وحمل الكليب طابع مليء بالفرح تعاونت فيه مع عدد من الأطفال.

الأغنية من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان محمد يحيى، توزيع تميم وإخراج سليم الترك.