تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف مصدر مقرب من الفنانة دلال عبدالعزيز، آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا.

وقال المصدر في تصريح لـ"الخليج 365" إن الفنانة دلال عبدالعزيز حالتها مستقرة في الوقت الحالي متمنيًا شفائها قريبًا.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما"