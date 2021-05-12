الكوميديا تسيطر.. 3 أفلام في عيد الفطر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أيام قليلة تفصلنا عن موسم عيد الفطر المبارك، الذي تشهد فيه دور العرض السينمائي لعام 2021 عدد من الأفلام التي ينتظرها الجمهور في كل عام.

وهذا العام تسيطر الكوميديا على السينما من خلال 3 أفلام تعُرض في عيد الفطر المقبل في دور العرض السينمائي.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هذه الأفلام:

ثانية واحدة

بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

أحمد نوتردام

الفيلم كان يحمل في بداية تصويره اسم "هيكل نظمي" لكن تم تغيير الاسم.

فيلم "أحمد نوتردام" من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

ديدو

بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني وغيرهم نخبة من نجوم الفن وتأليف كريم فهمي ومن إخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب ديدو الذي يقرر مع مجموعة من أصدقائه سرقة عالم ثري ولكن الأخير يحولهم عقلة أصبع، ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا"