شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة من مسلسل موسى.. شداد يغربل محمد رمضان ويفجر بيت العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل موسى مقتل "موسى" محمد رمضان، وذلك بعد أن غربله شداد – رياض الخولي رميا بالرصاص أمام منزل العمدة، حيث خرج موسى من منزل العمدة الذي اجتمع فيه بصحبة أسرته بالكامل بعدما عاد للصعيد، وقام بفدائهم بروحه، إلا أن شداد فجر بيت العمدة بمن فيه.

وكان مسعد –حمدي الوزير طليق شفيقة – هبة مجدي شقيقة موسى – محمد رمضان، قد برّأ ساحتها باعترافه أنها شريفة وليست خاطئة مثلما كان يشيع هو بنفسه عنها، وهو ما دفع موسى لمسامحته أمام أهل البلد.

وشهدت أحداث مسلسل موسى قيام موسى - محمد رمضان بقتل السير جون - نجيب بلحسن، وذلك بعدما قابله فى حفل لأحد السفراء، حيث تعرفا على بعضهما وقام جون بالاتصال للإبلاغ عن موسى ولكنه قطع سلك الهاتف، وقام بضربه وإدخاله فى محرقة الدفاية الخاصة بفيلا السفير، وذلك انتقاما لشقيقه رويعى.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.