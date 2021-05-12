شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة الأخيرة.. ظهور شيرين رضا مع باسل خياط وزواج تمارا وشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا أحداثا جديدة وظهور مميز للنجمة شيرين رضا وهى مع باسل خياط - يوسف تحكى له عن مشاكلها ووحدتها بما أنه طبيب نفسي، لتكون الضحية الثانية ليوسف بعد ما عاد لحياته الطبيعية مرة أخرى.

وكشفت الحلقة عن الشخص الذى كان سببا فى تشويه تمارا - جميلة عوض فى وجهها، هى صديقتها نهى - لمى كتكت، بعد ما ذهبت لزيارتها وأكدت لها أنها قررت الانتقام منها بعد ما فعلته معها ليلة زفافها وفضيحتها وهى عروسة أمام الجميع، واعتذرت تمارا - جميلة عوض منها، ولم تقبل نهى أسفها، لذلك قررت تمارا أن تقفل هذه الصفحة ولم تقرر عمل محضر ضدها.

وأجرت مريم - يسرا، عملية تجميل لابنتها تمارا، خلال الأحداث، وانتقل المشهد بعد مرور سنة بزواج تمارا وشيكو - عمرو صالح، ومعهما طفلتهما ومحاولة والد كيشو خالد سليم ، إقناع يسرا - مريم بالزواج منه، ووعدته بالتفكير فى الأمر.

كما عادت سينيتا خليفة لحياتها الطبيعية وبدأت حياة جديدة، وفتحت جاليرى ملابس بنفس طباعها القديمة، وأتت إحدى الزبائن لشراء فستان ومعها زوجها، فشعرت أن زوجها رجل أعمال كبير وقررت أن تأخذ رقمه ليكون ضحية جديدة لها.

وفى نهاية الحلقة انتقلت مريم - يسرا إلى الجونة وتشترى يخت لتكون بجوار والد كيشو خالد سليم .

مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.



حرب أهلية الحلقة الأخيرة حرب أهلية الحلقة الأخيرة



حرب أهلية الحلقة الأخيرة حرب أهلية الحلقة الأخيرة



حرب أهلية الحلقة الأخيرة حرب أهلية الحلقة الأخيرة



حرب أهلية الحلقة الأخيرة حرب أهلية الحلقة الأخيرة



حرب أهلية الحلقة الأخيرة حرب أهلية الحلقة الأخيرة



حرب أهلية الحلقة الأخيرة حرب أهلية الحلقة الأخيرة



حرب أهلية الحلقة الأخيرة حرب أهلية الحلقة الأخيرة



حرب أهلية الحلقة الأخيرة حرب أهلية الحلقة الأخيرة