شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة من مسلسل موسى.. مصرع سمية الخشاب ومقتل سيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل موسى مصرع سمية الخشاب – حلاوتهم بعد سقوطها من البلكونة، وقتل سيد رجب – المعلم وهبة بالرصاص، وسط أحداث حريق القاهرة التي كان جزءا منها حيث تعاون مع الإخوان الإرهابية في إشعال القاهرة.

وكانت حلاوتهم – سمية الخشاب قامت بإنقاذ أطفالها الأربعة، وذلك بعد اندلاع حريق القاهرة، حيث اندلعت النيران في سوق باب اللوق وفي منزل حلاوتهم وموسى – محمد رمضان.

وقامت حلاوتهم بإلقاء أطفالها الرضع الأربعة من بلكونة منزلها لتلتقطهم الخادمة الخاصة بها في البلكونة المواجهة لها على الطرف الآخر من الشارع، وبعد أن أنقذتهم لم تستطع حلاوتهم الوقوف، حيث انهارت بها البلكونة.

وشهد مسلسل موسى قيام موسى - محمد رمضان بقتل السير جون - نجيب بلحسن، وذلك بعدما قابله فى حفل لأحد السفراء، حيث تعرفا على بعضهما وقام جون بالاتصال للإبلاغ عن موسى، ولكنه قطع سلك الهاتف وقام بضربه وإدخاله فى محرقة الدفاية الخاصة بفيلا السفير، وذلك انتقاما لشقيقه رويعى.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.