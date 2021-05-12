شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يرقص على أغنيته الجديدة "الليلة عيد" خلال كواليس التصوير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم حكيم، على مشاركة جمهوره كواليس من استعدادات أغنيته الجديد "الليلة عيد"، والتي أعلن منذ أيام عن طرحها ليلة الوقفة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وظهر المطرب حكيم، فى مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" وهو يرقص على نغمات أغنية "الليلة عيد" من الاستوديو ، معلنا عن طرح الأغنية على قناة اليوتيوب الخاصة به، وعلق قائلا: " الليلة عيد والفرحة زايده فيها حبه.. اسمعوا اغنية العيد الليله عيد على اليوتيوب دلوقتى".



حكيم يرقص على اغنيته الجديدة



حكيم يرقص على الليلة عيد

وكان قد قرر النجم حكيم، أن يشارك جمهوره ليلة عيد الفطر بأغنية "الليلة عيد" وهى أغنية تراثية تم اختيار كلماتها بعناية لتبقى في وجدان الجمهور على غرار أغنية "رمضان كريم".



رقص حكيم

وأكد نجم الغناء حكيم، أن الأغنية تعد فرحة خاصة وشكل جديد بمناسبة عيد الفطر والتي يحرص فيها الشعب العربي علي تهنئة بعضهم، مبديا تفاؤله أنها ستكون المعايدة الأساسية لكل الجمهور في مواقع التواصل أو الرسائل لأن كلماتها وألحانها وتوزيعها ستكون مفاجأة.

أغنية "الليلة عيد" والتي تم طرحها اليومن بالتزامن مع وقفة عيد الفطر من كلمات صلاح مندي و ألحان هاني فاروق و توزيع إسلام شيتوس .