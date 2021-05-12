كل ما تحتاج لمعرفته عن "لوبين 2".. موعد طرحه والأبطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شبكة البث الإلكتروني نتفليكس، أول إعلان تشويقي للجزء الثاني من سلسلة Lupin (لوبين).

ووفقًا لموقع "لاد بايبل" الأمريكي، تدور سلسلة "لوبين" حول السارق النبيل أساني ديوب، الذي يخطط للانتقام لوالده المتهم كذبًا بالسرقة، على غرار قدوته أرسين لوبين.

وصدر الموسم الأول من المسلسل على نتفليكس في يناير/ كانون الثاني بداية عام 2021، وحقق نجاحًا مدويًا، مما دفع نتفليكس لطرح موسم ثانٍ.



موعد طرح الموسم الثاني





وأعلنت نتفليكس عن طرح الموسم الثاني في القريب العاجل، وتحديدًا 11 يونيو/حزيران 2021.



قصة حقيقية





وكشفت نتفليكس أن المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، إذ بنيت أحداثه على مغامرات أرسين لوبين، وهي الشخصية التي خلقها الروائي والمؤلف الفرنسي موريس لوبلان عام 1905.

وبنيت كثير من الروايات والأعمال السينمائية والتلفزيونية على شخصية لوبين للكاتب موريس لوبلان، ومن ضمنهم مسلسل نتفليكس.

وكان من المفترض أن يكون اسم الشخصية الأصلي في المسلسل أرسين لوبين، قبل أن يحتج سياسي شهير يحمل نفس الاسم على أن يتشارك اسمه مع اسم سارق.

أبطال الموسم الثاني

يعود بطل العمل عمر ساي للمشاركة في الموسم الثاني، وينضم إليه النجوم: هيرفيه بيير ونيكول جارسيا وأنطوان جوي.

وحقق الموسم الأول أكثر من 70 مليون مشاهدة على شبكة نتفليكس، لذلك من المتوقع أن يحقق الثاني نجاحًا مماثلًا.



