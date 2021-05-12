أول إعلان تشويقي لفيلم الرعب المنتظر "التطهير إلى الأبد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة الإنتاج السينمائي يونيفرسال، إعلانا تشويقيا جديدا لفيلم الرعب المنتظر The Forever Purge (التطهير إلى الأبد).

ووفقًا لموقع "ذا راب الأمريكي"، يمثل فيلم "التطهير للأبد"، الجزء الخامس من سلسلة الرعب الشهيرة، والذي من المحتمل أن تسدل به شركة الإنتاج الستار على السلسلة الجماهيرية.

وذكر الموقع أن الإعلان التشويقي يكشف عن احتمالية تغيير سيناريو السلسلة المعتاد، بدلًا من السماح بالتطهير وارتكاب الجرائم في يوم واحد فقط في العام، إلى العام بأكمله.





وتابع أن السلسلة أظهرت تطورًا بمرور الوقت، لتتضمن تعليقا على الأحداث الاجتماعية والانتخابات الأمريكية والسخرية من السياسة الأمريكية.

فيلم "التطهير إلى الأبد"، من إخراج إيفيراردو فاليريو جوت وتأليف جيمس ديموناكو، وبطولة آنا دي لا ريجيورا وجوش لوكاس وتينوش هويرتا.

ويتناول الفيلم قصة حركة سرية تثور ضد منع التطهير، وتخطط لتنفيذ انقلاب على الحكومة من شأنه إحداث مجزرة وفوضى، ومن المتوقع طرحه 2 يوليو/تموز 2021.



