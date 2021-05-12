فن ومشاهير

بطلة خارقة "مسلمة" تقتحم عالم مارفل في مسلسل جديد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت استوديهات مارفل عن طرح مسلسل Ms. Marvel (مس مارفل) على شبكة البث الإلكتروني ديزني بلس هذا العام.

ووفقًا لموقع "فارايتي" الأمريكي، انتهى تصوير المسلسل في تايلاند ومن المتوقع طرحه في المستقبل القريب، إلا أن مارفل لم تحدد الموعد بعد.

وذكر الموقع أن المسلسل يمتد لـ6 حلقات، ويدور حول شخصية البطلة الخارقة المراهقة كامالا خان (مس مارفل)، أول بطلة خارقة مسلمة في عالم مارفل السينمائي.


ويتناول المسلسل قصة كامالا خان، التي تسعى للتوفيق بين قواها الخارقة وعلاقاتها الاجتماعية.

وأضاف الموقع أن مارفل تتكتم على أي تفاصيل إضافية حول المسلسل، ولكن من المتوقع وجود صلة بين المسلسل المقبل وسلسلة أفلام "كابتن مارفل".

ومسلسل "مس مارفل"، بطولة إيمان فيلاني وأراميس نايت وموهان كابور، ومن تأليف بيشا كاي علي وإخراج شرمين عبيد شينوي وعادل العربي.


محمد يوسف

محمد يوسف

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