شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة "دقيقة واحدة" فى أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يطرح المطرب رامى جمال أغنية سينجل جديدة بعنوان"دقيقة واحدة" وهي الأغنية التي تعاون فيها مع الملحن ياسر أنور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحها غدا أول يوم عيد الفطر المبارك على يوتيوب.

من ناحية أخرى حاز تتر"ممثلين" الذى قدمه الفنان رامى جمال في مسلسل "بين السما والأرض" على إعجاب الجمهور والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.

مسلسل بين "السماء والأرض" من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، العمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى