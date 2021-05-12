حرب كرموز وعمر وسلمى والليمبي.. تعرف على خريطة أفلام MBC في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض قناة MBC مصر يومياً في تمام السابعة مساءً فيلم عربي كوميدي، ففي اليوم الأول فيلم "عسل إسود" بطولة أحمد حلمي، إيمي سمير غانم، وإدوارد، وفي اليوم الثاني فيلم "عمر وسلمي 3" بطولة تامر حسني، ومي عز الدين، وفي اليوم الثالث تعرض فيلم "الليمبي 8 جيجا" بطولة محمد سعد، وحسن حسني.

وتعرض "MBC مصر" يومياً في العاشرة مساءً فيلم عربي، ففي اليوم الأول فيلم " لف ودوران" بطولة أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وفي اليوم الثاني فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وفي اليوم الثالث فيلم "حرب كرموز" بطولة أمير كرارة، وغادة عبد الرازق، ومصطفي خاطر.

وتخصص قناة "MBC مصر" فترة لعرض فيلم هندي، حيث تعرض يومياً في الثانية ظهراً يومياً فيلم هندي حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "عندما إلتقي هاري وسيجال"، من بطولة شاروخان، انوشكا شارما، إيفلين شارما، وتعرض في اليوم الثاني الفيلم الكوميدي "دهامال" إخراج إندرا كومار، بطولة أجاي ديفجان، ومادهوري ديكست، وتعرض ثالث أيام العيد فيلم الخيال العلمي "مانجال"، من بطولة فيديا بالهان، وكيرتي كولهاري، وسوناكشي سينها.

رادي، وديرموت كراولي وتعرض في اليوم الثالث فيلم "211"، وهو من بطولة نيكولاس كيج، وكوري هاردريكت.