حسن شاكوش يتعاون مع ياسمين رئيس في كليب "حبيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن تعاونه مع الفنانة ياسمين رئيس في كليب جديدا يحمل اسم "حبيبتي".

ونشر "شاكوش" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"انتظروا كليب حبيبتي مع ياسمين رئيس".

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة ياسمين رئيس في مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي يُعرض حاليًا في السباق الرمضاني لعام 2021.

وحقق مسلسل "ملوك الجدعنة" نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، ويشارك في البطولة كل من عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى.