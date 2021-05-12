بالفيديو: الشيف بوراك يتضامن مع الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مايو - 2021 7:28 مساءً

بطريقته الخاصة، تضامن الشيف التركي بوراك أوزديمير مع الشعب الفلسطيني، حيث قدّم العلم الفلسطيني على وجبة من الوجبات الكبيرة التي يقوم بطهيها، كبادرة منه تجاه أهالي فلسطين.

وظهر بوراك في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وهو يقوم بتحضير صينية كبيرة من الكنافة تحمل ألوان العلم الفلسطيني، ليعبر عن تضامنه مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وكان الشيف التركي قد وجه يوم الأحد الماضي، رسالة باللغة العربية إلى أهالي القدس، قال فيها: “قلبي وروحي فدى فلسطين والقدس، لا تحزن إن الله معنا، نحن معكم”.

واشتد التوتر بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، حيث قامت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ باتجاه فلسطين المحتلة، ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

لترد قوات الإحتلال الإسرائيلية بشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 53 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا و3 نساء و320 إصابة بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنته وزراة الصحة الفلسطينية، وكذلك دمّرت مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.