نادين نسيب نجيم في آخر حلقة من “2020”: “صعب الموقف كتير”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

مع نهاية مسلسل “2020”، نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم سلسلة صور عبر “إنستغرام” لها وللممثل السوري قصي خولي من مشاهد الحلقة.

علّقت على الصور بالقول: ” الليلة آخر حلقة من مسلسل 2020 صراحة زعلانة انه رح يخلص وحاسة عبالي بعد اعرف شو صار وعندي أسئلة كتير عبالي اعرف جوابها … حزام ناسف ومسدس بإيدها يعني يا قاتل يا مقتول! صعب الموقف كتير وبيكسر القلب بس اوقات النهاية بتكون كمان بداية لقصة جديدة. اتعلقنا بحياة وحبينا صافي وتعاطفنا مع سما ونقسمنا بين مؤيد ومعارض وهيدا جدل حلو. كنتوا متوقعين هيك تكون النهاية وإذا لاء كيف بتتمنوا النهاية تكون؟”.