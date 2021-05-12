شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى مستعينا بكاريكاتير الخليج 365: تشرفت باختيارى ضمن ركاب قطار الاختيار2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد أحلمى، عن سعادته وفخره بالمشاركة فى أحداث مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان الحالى، مستعينا بالكاريكاتير الذى نشره الخليج 365، الذى ألقى الضوء على مشهد لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة.

ونشر حلمى، صورة الكاريكاتير، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "شكرا لكل أسرة مسلسل الاختيار، وشكرا للمخرج المبدع بيتر ميمى على اختيارى كواحد من ضمن الركاب اللى ركبوا قطار الاختيار الوطنى فى حب مصر".

وأضاف حلمى: "اتشرفت جدا بوجودى فى هذا العمل اللى بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد راح لمكان أحسن، بسبب مكان اسمه الأرض والوطن مصر.. وتحيا مصر".





وظهر النجم أحمد حلمى، ضمن أحداث الحلقة 29 من أحداث المسلسل، حيث جسد دور رجل بسيط يدعى الأستاذ محمد، ويبدو عليه الحزن الشديد، ويقابل زكريا، الذى يخبره بأنه أتى بحق ابنته من الذين وضعوا العبوات المتفجرة فى الطريق، ويدور بينهما حديث عن البنات ووجودهن فى البيت وتربيتهن، ويتعاطف معه زكريا ويعده بأن من فعل ذلك سيدفع الثمن غاليا جداً، ويعطى له الأستاذ محمد صورة ابنته الطفلة التى قتلت.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.