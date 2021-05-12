شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تعود للحفلات نوفمبر المقبل فى لاس فيجاس .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون، عودتها لإقامة الحفلات من جديد بعد فترة توقف بسبب تفشي جائحة كورونا التي تسببت في إلغاء الكثير من الحفلات وغلق المسارح في جميع أنحاء العالم، خلال الفترة الماضية.

وكشفت ديون عن تفاصيل حفلها المقبل في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت " لقد عملنا على كل شيء مميز للغاية، انتظركم في لاس فيجاس لحضور حفلي في وورلد لاس فيجاس، أراكم في نوفمبر".

ومن المقرر ان تعود سيلين ديون إلى لاس فيجاس مع عرض جديد في مسرح منتجعات وورلد لاس فيجاس، وسيضم الحفل عرض خيالي وبالتحديد يوم 5 نوفمبر عام 2021، وسيتم طرح تذاكر الحفل للجماهير يوم 24 مايو الجاري.

وكانت قد احتفلت النجمة الكندية سيلين ديون، بعيد الأم العالمي، الذى وافق يوم الأحد الماضي، بصورة ظهرت فيها وسط أطفالها وعائلاتها في نزهة اجتماعية في إحدى الحدائق، حيث نشرت صورتها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، لتشارك متابعيها وجمهورها بتفاصيل حياتها اليومية.

ووجهت المطربة العالمية، رسالة شكر لعائلاتها بمناسبة تلك اليوم، حيث كتبت على الصورة التي توسط فيها أطفالها، "من يحظى بأفضل يوم، أنا أم الأطفال؟، يا لها من ميزة كبيرة ان تكون أماً، عيد ام سعيد".