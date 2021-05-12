فيديو.. 3 أفلام مصرية تتنافس على إيرادات عيد الفطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستقبل دور العرض السينمائي في مصر، الخميس، أول أيام عيد الفطر، 3 أفلام جديدة، فيما تتخوف الجهات المنتجة لهذه الأفلام من تداعيات كورونا.

وتتمثل المخاوف في عدم القدرة على تحقيق إيرادات تتناسب مع ميزانيات الإنتاج، وذلك بسبب فيروس كورونا، الذي دفع الحكومة المصرية لتحديد نسبة الإشغال داخل قاعات العرض، وإصدار قرار بحظر دخول دور السينما بداية من التاسعة مساء.



وتستعرض ”الخليج 365” أبرز الأفلام المصرية التي تقرر عرضها في عيد الفطر.

ديدو





فيلم كوميدي، ومؤجل عرضه من العام الماضي، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم كريم فهمي، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وهدى المفتي، ومن ضيوف الشرف شيكو وهشام ماجد، والفيلم من إخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي.



واستغرق تصوير هذا الفيلم 24 شهرا بسبب عمليات الجرافيك.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فكرة "عقلة الإصبع".

ثانية واحدة





تنافس النجمة المصرية دينا الشربيني، في موسم عيد الفطر بفيلم جديد عنوانه "ثانية واحدة"، ويشاركها في بطولته النجم مصطفى خاطر.



تدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

أحمد نوتردام





يخوض الفنان رامز جلال سباق عيد الفطر السينمائي، بفيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، ويجسد رامز خلاله شخصية صحفي، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي ويجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوجو، ويشارك رامز جلال في البطولة، غادة عادل، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحمدي المرغني، وانتصار، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.