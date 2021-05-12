11 يونيو موعد الجزء الثاني من "لوبين" على نتفليكس

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باريس: أكدت نتفليكس أن الجزء الثاني من مسلسل "لوبين" الفرنسي الذي يحقق نجاحاً كبيراً في العالم، سيبدأ عرضه في 11 يونيو المقبل من خلال بيان أرفقته بمقطع ترويجي عرضته للمرة الأولى.



وكانت المنصة الأميركية العملاقة دعت الإثنين مستخدمي الإنترنت إلى أن يحزروا تاريخ بدء عرض الجزء الثاني من خلال طرح أحجية عبر تويتر.

وقد نجح البعض في اكتشاف التاريخ الصحيح من خلال التوقف عند توقيت نشر التغريدة وهو الساعة 11 والدقيقة 6 وربطه بموعد الجزء الجديد (11/06).

وحقق الجزء الأول من "لوبين" الذي بدأ عرضه في الثامن من يناير، نجاحاً عالمياً كبيراً عبر نتفليكس، إذ تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في بلدان عدة.

وأشارت المنصة إلى أن "لوبين" شوهد من 70 مليون أسرة في 28 يوماً.

وفي هذا المسلسل المقتبس من رواية موريس لوبلان الشهيرة، يجسد عمر سي شخصية أسان ديوب المعجب باللص الظريف أرسين لوبين والذي يستلهم في جو باريسي معاصر تصرفاته من بطله المفضل، بدافع من رفضه الظلم الذي طاول عائلته.