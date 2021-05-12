ساندرا أوه لن تعود إلى غريز أناتومي

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"الخليج 365" من بيروت: مرت سبع سنوات منذ أن غادرت الممثلة ساندرا أوه مسلسل "غريز أناتومي" الشهير ولا ينبغي أن يأمل متابعوه أنها قد تعود يومًا ما.

حيث أغلقت الفائزة مرتين بجائزة غولدن غلوب مؤخرًا إمكانية العودة لإداء دورها كجراحة القلب "كريستينا يانغ" في الدراما الطبية الشهيرة على قناة ABC ، ​​مشيرة في البودكاست الآسيوي الذي تبثه لوس أنجلوس تايمز بما يعني أنها "تجاوزت تلك المرحلة".

وقالت: "من النادر جدًا ، أن تكون قادرًا على رؤية شخصية مؤثرة بهذه الطريقة. في بعض النواحي ، تقوم بعملك وتمضي". "تركت هذا المسلسل، منذ سبع سنوات تقريبًا. لذا في ذهني، إنتهى الأمر. لكن بالنسبة لكثير من الناس ، لا تزال الشخصية على قيد الحياة ويشتاقون لعودتها. وبينما أفهم ذلك وأحبّه ، لكنني تجاوزت تلك المرحلة."

يذكر أن "أوه" لعبت دور "كريستينا" في المواسم العشرة الأولى من المسلسل قبل الإعلان عن مغادرتها في عام 2013. وحصل هذا الأداء على أول جائزة غولدن غلوب لها ، بالإضافة إلى خمسة ترشيحات لجائزة إيمي.

منذ مغادرتها، انتقلت "أوه" إلى مشاريع أخرى، بما في ذلك سلسلة Killing Eve ، والتي ستعود للموسم الرابع والأخير العام المقبل. وشجعت المعجبين على المتابعة لأنها تدعو إلى مزيد من تمثيل الجالية الأميركية الآسيوية.

"من فضلككم تابعوا معي Killing Eve وسلسلة Netflix القادمة "الكرسي" والمشاريع الأخرى،" قالت أوه في برنامج Asian Enough. "تعالوا وانظروا إلى الشخصيات التي ألعبها وهي أكثر اندماجًا في… التجربة الأمريكية الآسيوية."

ومن بين المغادرين الجدد الممثل "جيسي ويليامز" الذي قام بدور جراح التجميل "جاكسون إيفري" في المواسم الـ 12 الماضية. حيث ستشهد الحلقة المقبلة من الموسم ال 17 مغادرته الى بوسطن مع زوجته "السابقة أبريل كبنر".

تم تجديد Grey's Anatomy هذا الأسبوع للموسم 18 ، على الرغم من أن مستقبل العمل بعد ذلك لا يزال غير معروف.

"ما القصة التي سنرويها لإنهاء عرض أيقوني كهذا، كيف نفعل ذلك؟" قالت النجمة إلين بومبيو في فبراير، وهي تفكر في الختام النهائي للمسلسل على قناة CBS Sunday Morning. "أريد فقط أن أتأكد من أننا سنقوم بذلك بشكل صحيح."