شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للنجم سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب من أسرة النجم سمير غانم، لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية للنجم سمير غانم لا تزال كما هى ومازال يتواجد فى غرفة العناية المركزة، وأن الأطباء فضلوا وضعه تحت تأثير المخدر لتخفيف الآلام، خاصة وقت الغسيل الكلوى الذى يخضع له.
وكانت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة فى نقابة المهن التمثيلية، صرحت لـ"الخليج 365"، أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل فى وظائف الكلى، غير صحيح، موضحة أنها تتابع الحالة أولاً بأول ولم تتلقَ أى معلومة عن دخول النجم فى غيبوبة.
وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير، إصابته بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد 19 غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هى فقط المصابة بكورونا وموجود داخل مستشفى عزل.
يذكر أن الإعلامى رامى رضوان، قال فى رسالة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح".