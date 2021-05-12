شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للنجم سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب من أسرة النجم سمير غانم، لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية للنجم سمير غانم لا تزال كما هى ومازال يتواجد فى غرفة العناية المركزة، وأن الأطباء فضلوا وضعه تحت تأثير المخدر لتخفيف الآلام، خاصة وقت الغسيل الكلوى الذى يخضع له.

وكانت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة فى نقابة المهن التمثيلية، صرحت لـ"الخليج 365"، أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل فى وظائف الكلى، غير صحيح، موضحة أنها تتابع الحالة أولاً بأول ولم تتلقَ أى معلومة عن دخول النجم فى غيبوبة.