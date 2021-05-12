شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تهنئة ريم البارودى لـ سمية الخشاب بعد مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن سعادتها لمكالمة تهنئة الفنانة ريم البارودى لها بعد نجاحها فى مسلسل " موسى"، كما روت تفاصيل المكالمة التي درات بينها وبين ريم.

وقالت سمية الخشاب خلال ندوتها في " الخليج 365"، " الماكيير بتاعى نفس ماكيير ريم لقيته مرة فى يوم من أيام تصوير ريم كانت بتكلمه وبيقولى ريم عاوزة تباركلك على المسلسل، وكانت لطيفة جدا ودعيتلى كتير وباركتلي على المسلسل وحبيت مكالمتها وروحها وأنها خدت الخطوة دى ومفيش حاجة فى الدنيا مستاهلة تديها أكبر من حجمها وده أهم عنصر فى الحياة وأنت كامل مينفعش تحب حد أكتر من نفسك".

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.