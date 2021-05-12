شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 29.. خروج نيللى كريم وتارا عماد من السجن بعد ظهور قاتل صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث جديدة شهدتها الحلقة الـ29 من مسلسل ضد الكسر للنجمة نيللى كريم، وتم اخلاء سبيل سلمى - نيللى كريم وملك - تارا عماد شقيقتها، بعد ظهور القاتل الحقيقى لصلاح - مصطفى درويش، كما سلم الضابط هاني - هشام اسماعيل، لسلمى - نيللى كريم، الهاتف المحمول الخاص بها وأشار إلى أنه قد شاهد فيديو الحادث وتورط ليلى شقيقتها الصغرى، وأخبر سلمى أنه لن يدخل شابة صغيرة في أي مشكلة بسبب هذا الفيديو وشكرته سلمى - نيللى كريم، أما الأموال فأكد لها أنه سيتم الكشف عليها والتأكد من مصدرها ومن ثم سيعيدها إليها.

وحاول كريم - محمد فراج إصلاح علاقته بسلمى - نيللى كريم وذهب إليها المنزل ولكنها ترفض المحاولة تمامًا وتؤكد أنه من الأفضل أن يفترقا ويعيش كل منهما بمفرده، بينما يعود كل من إياد لؤى عمران، ونادين - لقاء الخميسي إلى بعضهما البعض ويعيد إياد إليها المطعم الذي سبق وحصل عليه منها.

وتجسد نيللي كريم دور "سلمى" وهي من مشاهير "تيك توك" وبالتحديد هي مدونة طعام تقدم وصفات الأكل إلى المتابعين لها عبر هذا التطبيق، وهي متزوجة من كريم الذي يجسد شخصيته محمد فراج وهو يمتلك شركة عقارات، وتدور الأحداث بين الحاضر والماضي حول حياة سلمى القديمة وماضيها الذي يطاردها، وحياتها الجديدة التي تتعرض فيها لحادث كاد أن يودي بحياتها، وتحاول الشرطة الكشف عن تفاصيل هذا الحادث ومن يقف وراءه.

يذكر أن المسلسل من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.