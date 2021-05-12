شكرا لقرائتكم خبر عن "إبراهيم نصر" رائد الكاميرا الخفية وبرامج المقالب الكوميدية فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم أول ذكرى وفاة لأحد الوجوه الأبرز في عالم الكوميديا وأول من فتح مجال برامج المقالب أمام الجميع، واستطاع أن يرسم الابتسامة على وجوه الكثيرين، أنه الفنان "إبراهيم نصر"، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 مايو من عام 2020، وترك بصمته المميزة فى قلوب وأذهان الجمهور، رحل بعد مشوار فني امتد حوالى 50 عاما من الإبداع، بدأه منذ سبعينيات القرن الماضي، ولم يكن نجمًا يهتم بالأضواء والشهرة قدر ما يهتم بما يقدمه لجمهوره من أعمال ستظل خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي.

بدأ حب الفنان إبراهيم نصر للتمثيل منذ أن كان في الجامعة وحصل على العديد من الجوائز تقديرا لإسهاماته مع فريق التمثيل، وكان أول ظهور له في عالم الفن من خلال لقاء جمعه بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي أقنعنه بالذهاب معه إلى التليفزيون لكي يلعب دوراً درامياً في برنامج تقدمه المذيعة "أماني ناشد" بعنوان "عزيزي المشاهد" وقد شارك في العمل، وكان على الهواء مباشرة وحقق ميلاداً حقيقياً لم يكن يتوقعه.

وأختار أن يبدأ طريقه الفني كمنولوجيست يقلد النجوم والمشاهير، كما شارك في مجموعة من برامج الأطفال، وبعدها توالت الأعمال حتى وصل إلى بطولة عدة أعمال درامية منها "حكاية لها العجب، والزمن المر، مارد الجبل"، وبعدها جذبته الكوميديا وبدأ في تقديم برنامج الكاميرا الخفية الذى اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان الكريم، واستطاع أن يجذب من خلالها أنظارالجمهور بفكرة جديدة ومختلفة، وحقق شهرة واسعة، ويعتبرهورائد برامج المقالب وأول من قدمها على الشاشة الصغيرة، كما قدم شخصية زكية زكريا التي أشتهر بها.