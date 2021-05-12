فقدت الشم والتذوق.. رباب ممتاز تكشف تفاصيل حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة رباب ممتاز عن فقدانها حواس الشم والتذوق بداية من أمس الأربعاء، وذلك بعد أيام من خضوعها ووالدتها للعلاج في المنزل، بعد الشعور بالتعب.

رباب كشفت عن حالتها الصحية عبر صفحتها في موقع فيس بوك، خلال تعليقها على صورة تجمعها مع الفنان سيد رجب من أحداث مسلسل"مؤسى" الذي تشارك به، وكتبت :"قلت أبعت لكم صورة من حلقة النهاردة حلاوتهم جابت أربعة، وبالمرة أقولكم أنا فقدت حاسة الشم والتذوق النهاردة، بس طول شغلي كنت بدعي ربنا يسترها معايا، بس واضح إني كنت لازم اتعب ومكملش فرحه بشغلي، الحمد لله على كل حال لما نشوف أخرتها إيه ،كل سنه وانتوا طيبين ويارب تشفي كل مريض وارحم أمواتنا وكمل شفاء أمي".

وكانت رباب قد كتبت من قبل،:"شكرا لكل من بعت واتصل وسأل عني، أنا باخد الدوا مش أحسن حاجه، بس الحمد لله، وأنا أمي كان بقالي شهور مش شفتها، جت لي فطرت عندي، تعبت أنا وهي، أمي شويه تعبانة دعواتكم، أنا بحاول أعافر أنا مفيش حد ملتزم قدي أرجوكم التباعد حتى لو عن الأهل، الموضوع صعب والألم أصعب، بإذن الله تكون بسيطه ويخفف ألم كل مريض يارب محدش يسألني كورونا أو لا احنا لسه بتاخد الأدوية وربنا يستر دعواتكم ".

رباب تشارك في رمضان الحالي في مسلسلات "موسى" مع الفنان محمد رمضان، و"ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال، و تقدم في الأول شخصية "سماح" زوجة الفنان سيد رجب، وتؤدي في الثاني دور"سميحة" شقيقة ياسر جلال.