خاص..منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان منير مكرم آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي، بعد خضوعها للعلاج في منزلها، مؤكدا تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا.

الفنان منير مكرم "عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية" في تصريح خاص لموقع" الخليج 365"، قال :" الفنانة وفاء مكي تعافت تماما وأصبحت بحالة جيدة، وذلك بعد خضوعها للعلاج في منزلها، منذ 10 أيام تحت رعاية طبيب تابع للنقابة، وذلك بعد خروجها من مستشفى العزل في الهرم"

الفنانة وفاء مكي كانت قد نقلت إلى المستشفى بعد مناشدة وزارة الصحة التدخل، وقالت،:" إلحقوني أنا باموت، مش قادرة اخد نفسي، ومحتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى"

وتابعت: "منذ 10 أيام بدأت أشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، واتصلت بالطبيب وشرحت له ما أشعر به وأرسل لي البروتوكول الخاص بالعلاج، وبالرغم من مواظبتي على العلاج إلا أن الأعراض أصبحت أسوأ حتى أني لا أستطيع التنفس".