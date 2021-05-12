محمد رمضان يتبرع بعائدات إحدى كليباته إلى الهلال الأحمر الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن تبرعه بكامل عائدات أغنيته الجديدة، التي يطرحها اليوم الأربعاء، لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشر محمد رمضان صورة من كليب أغنيته “ڤيرساتشي بيبي” عبر حسابه في موقع “فيسبوك” معلنا: “إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كل سنة والجمهور في أفضل حال”.

ويأتي هذا في إطار تضامن محمد رمضان، مع الفلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح في القدس وتهديد أهالي الحي بالتهجير.