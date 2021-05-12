أشرف عبدالباقي يكشف لـ"الخليج 365" عن أعماله الفنية في عيد الفطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري أشرف عبد الباقي عن استعداده لاستئناف نشاطه الفني في عيد الفطر المبارك من خلال عملين مسرحيين.

وقال عبدالباقي إن مسرح "نجيب الريحاني" في وسط العاصمة المصرية القاهرة يشهد في أول أيام عيد الفطر المبارك عرض مسرحية "كلها غلط"، التي يلعب فيها دور البطولة.



وأضاف: "يشاركني بطولة المسرحية مجموعة من الشباب الجدد، الذين يمتلكون موهبة فنية كبيرة، وهي مأخوذة عن رواية كوميدية إنجليزية وتمَّ تمصيرها، وعُرِضت في وقت سابق في مصر وعدد من الدول العربية قبل جائحة كورونا وحققت نجاحاً كبيراً".

وتابع: "كما تُعرض في أول أيام عيد الفطر مسرحية (صباحية مباركة) وهي من إخراجي، وبطولة علي ربيع وأوس أوس وسليمان عيد وطاهر أبوليلة وحسام داغر وأحمد سلطان، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور محمود سامي، أزياء مي مجدي، أشعار أيمن بهجت قمر، وسيتم عرضها على مسرح (جراند نايل تاور) في جاردن ستي".



وأشار إلى مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية في العروض المسرحية بسبب جائحة كورونا من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور.



