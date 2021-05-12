شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يحتفل بذكرى بداية شخصية Thor العاشرة مع توم هيدلستون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي كريس هيمسوورث، على الاحتفال بالذكري العاشرة لانطلاق شخصية Thor الشهيرة في عالم مارفل للأبطال الخارقين، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصورة تجمعه مع النجم العالمي توم هيدلستون، الذى جسد شخصية شقيقة "لوكى" في اليوم الأول لهما بتوقيع أوراق شخصياتهم.

وظهر هيمسوورث وهو يجلس بحوار هيدلستون، في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب " يصادف هذا العام، الذكري السنوية العاشرة لـ Thor، عندما تم تسليم اثنين من الفتيان المجهولين مفاتيح المملكة، لقد كانت رحلة رائعة ومن الواضح اننا لم نتقدم في العمر يوماً واحداً".

وانضم مؤخراً الممثل العالمى راسل كرو إلى فريق عمل الجزء الثانى من فيلم Thor: Love and Thunder، لينضم بذلك إلى كريس هيمسورث، الذي يعيد تأدية دوره كـ إله الرعد، جنبا إلى ناتالي بورتمان؛ وكريستيان بيل، الذي سيلعب دور الشرير في العمل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، لم يتم الكشف عن دور كرو، ليظل مفاجأة لمتابعى السلسلة، جنبا إلى ذلك عاد من جديد تايكا وايتيتي كـ مخرج للفيلم، ولم يكشف عن أي معلومات حول قصة العمل المنتظر القادم من إنتاج شركة مارفل.



صحيفة تبرز توقيع كريس هيمسوورث وهيدلستون



كريس هيمسوورث وتوم هيدلستون

وقد حددت Marvel موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder، حيث من المقرر ان يتم طرحه 6 مايو 2022، حسب موقع hollywoodreporter، مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير المتقطعة، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".