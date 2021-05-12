شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية فى حفل BRIT 2021 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل جوائز BRIT 2021 عودة الموسيقى الحية التي طال انتظارها ليلة الثلاثاء في حفل مختلف تمامًا عن عام 2020 حيث أجرت العديد من التغييرات للالتزام بالإجراءات الاحترازية فى ظل وباء فيروس كورونا.



تايلور سويفت في الحفل

مع جمهور محدود من 4500 ، وبعض العروض المسجلة مسبقًا واختبار Covid الصارم ، كان أول حدث موسيقي داخلي كبير يتناقض بشكل صارخ مع حفل العام الماضي ، الذي أقيم في 18 فبراير - قبل أسابيع فقط من دخول المملكة المتحدة في أول إغلاق وطني لها 23 مارس.



تايلور سويفت والجائزة



تيلور سويفت بعد حصولها علي الجائزة

وخلال الحفل دخلت المغنية الأمريكية تايلور سويفت التاريخ بعدما أصبحت أول مغنية في التاريخ تحصل على جائزة الأيقونة العالمية، حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن عدداً من زملاء تايلور أشادوا بمساهمتها الكبيرة في مجال الموسيقى، ومنهم سيلينا جوميز وإد شارين، وقالت تايلور "أنا ممتنة للغاية لجمهوري البريطاني. أحبكم كثيراً لكل ما فعلتموه من أجلي".



دواليبا بعد حصولها علي الجائزة

كما فازت المغنية دوا ليبا بجائزة أفضل ألبوم غنائي وأفضل مغنية منفردة، وفاز فريق ليتل ميكس النسائي بجائزة أفضل فريق غنائي بريطاني، وفازت المغنية بيلي أيليش بجائزة أفضل مغنية منفردة دولية، وأعلنت ميشيل أوباما عبر تقنية الفيديو عن فوز المغني ذي ويك اند بجائزة أفضل مغنٍ منفرد دولي.

والحفل أقيم لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، حيث ظهر المرشحون هذا العام على المسرح أمام عدد محدود من المشاهدين في ساحة «أوتو» في لندن.